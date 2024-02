Grün in Heiligenhaus Neue Bäume für das Stadtgebiet

Campusallee und Hefelmannpark Im Weiteren werden zwei abgestorbene Eichen an der Campusallee sowie zwei abgestorbene Ahornbäume im Bereich des Wasserspielplatzes im Hefelmann-Park durch die gleiche Art am jeweils gleichen Standort ersetzt. Die Standorteigenschaften der Pflanzstellen dieser Bäume zeigen keine Auffälligkeiten. Es liegt daher nahe, dass die abgestorbenen Bäume eine mangelhafte Qualität hatten, was sich erst nach Ende der Gewährleistung gezeigt hat. Bei zwei Bäume sind Frostschäden die Ursache für das Absterben. Vor diesem Hintergrund spricht laut Verwaltung nichts gegen einen Ersatz durch Bäume der gleichen Art.