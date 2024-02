Karneval in Heiligenhaus Nelkensamstagszug endet mit Party

In den 1980er Jahren lag der Karneval in Heiligenhaus darnieder und wurde kurzerhand liquidiert. Als Jennifer Butgereit 2015 der Kragen platzte, weil sie es leid war für Feiern in der schönen 5. Jahreszeit immer auf andere Städte ausweichen zu müssen, ließ sie ihrem Unmut über Facebook freien Lauf. Doch statt dafür Spott zu kassieren, fand sich schnell eine große Gruppe an Gleichgesinnten um das Problem zu lösen.