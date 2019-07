Stadtmarketing : Das Stadtmarketing ist online

HEILIGENHAUS Der vierteljährliche erscheinende Kalender der Stadtmarketing-Arbeitskreise hat bereits Magazin-Ausmaße. Nun sind die Akteure auch online.

Die aktuelle Ausgabe für die Monate Juli bis Oktober ist bereits erschienen, ist nun aber auch online, auf der noch jungen Seite des Heiligenhauser Stadtmarketings einsehbar. Auf www.stadtmarketing-heiligenhaus.de (auch für mobile Endgeräte optimiert) gibt es in moderner Aufmachung nun Einblicke in die Arbeit der vier aktiven Arbeitskreise, anstehende Termine und das ehrenamtliche Engagement das dahinter steckt.

„Das Heiligenhauser Stadtmarketing dürfte in seiner Art bundesweit ein Novum sein“, sagt Ruth Ortlinghaus, Sprecherin des Arbeitskreises „Kultur und Gesellschaft“, denn nicht wie üblich im Rathaus verankert, sondern lediglich durch einen städtischen Koordinator unterstützt, wird das Stadtmarketing ehrenamtlich geleistet – und nicht von Profis. Es habe sich ein „befruchtendes Netzwerk gebildet“, so Ortlinghaus. Ein Netzwerk, das sich auf den über 130 bunt bebilderten Seiten im Veranstaltungskalender wiederfindet und Geschmack auf die Übergangszeit zwischen Sommer und Herbst macht.

Da lockt zum Beispiel eine hauseigene Veranstaltung des Stadtmarketings in Zusammenarbeit mit Oldtimer-Fan Volker Kiekert am Sonntag, 8. September, auf die Hauptstraße: Zum Oldtimertreffen werden, bei gutem Wetter wieder bis zu 300 motorisierte Schätze erwartet. Und bereits einen Tag zuvor gibt es das volle Programm: Vom Appeltaatenfest auf dem Schulhof der Gerhard-Tersteegen-Grundschule, über den Panoramweglauf bis hin zum abendlichen Musikfestival „Viertelklang“, bei dem auf sechs Konzertbühnen in der Oberstadt als „Stadtviertel“ mit insgesamt 19 musikalischen Auftritten, eine spannende musikalische Bandbreite angeboten wird, organisiert von den Stadtmarketing-Gastronomen. Termine, die man sich durchaus früh im Kalender ankreuzen kann.