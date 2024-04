Neanderland Wanderwoche startet im Mai Auf zum „Heiligenhauser Höhenflug“

In Heiligenhaus sind zwei Touren geplant. Vom Parkplatz an der Abtsküche geht es am Sonntag, 26. Mai, unter dem Motto „Heiligenhauser Höhenflug“ zunächst zum Abtskücher Teich, bevor es dann über spannende Waldpfade und aussichtsreiche Wiesenwege Richtung Ruhr geht. Vorbei an Schloss Oefte wandern die Teilnehmer entlang des Wiesenbaches Richtung Isenbügel. Dort wartet mit dem Isenbügeler Kopf ein Panoramahighlight auf die Wandergruppe. Weiter geht es in das idyllische Tal des Rinderbaches. Das charmante Café Herberge ist der perfekte Ort für die Einkehr. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Wanderparkplatz an der Abtskücher Straße 44. Die Tour dauert viereinhalb Stunden. Anmeldungen sind bis zum 25. Mai unter Telefon 0176 27095793 oder per E-Mail an info@weggefaehrte.de möglich.