Neanderland Biennale „Am Zug“ – Musiktheater am Alten Bahnsteig

(RP/jün) Am vergangenen Wochenende wurde die 11. Neanderland Biennale bei bestem Wetter eröffnet. Nun geht es in die zweite Runde des kreisweiten Theaterfestivals: die besonderen SpielRäume sind die Höhle im Neandertal No.1, der Ellen-Wiederhold-Platz mitten in Hilden, der stillgelegte Bahnsteig am Panorama Radweg in Heiligenhaus, das Gelände um die Wasserburg Haus Graven sowie der Kirchplatz in Wülfrath. Das Programm ist nicht minder vielseitig.