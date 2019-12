Heiligenhaus : Feiern satt – 50 Jahre Partnerschaft mit Meaux

Heiligenhaus 2020 feiert die Städtepartnerschaft zwischen Heiligenhaus und dem französischen Meaux ihr 50-jähriges Jubiläum. Als Geschenk ist eine „Place de Meaux“ geplant.

Es ist 47 Jahre her, da reiste Peter Ihle zum ersten Mal nach Meaux. Damals im Gepäck: Eine ganze Kiste an Vorurteilen. Mitgegeben hatte die ihm sein Vater, doch bestätigt sah er keines von ihnen. „Das bringt mich immer noch zum Nachdenken.“

Doch nach Ende des Zweiten Weltkriegs kam der Wendepunkt: Am 22. Januar 1963 unterschrieben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag. Sie legten damit auch das Fundament für eine Freundschaft zweier Staaten, deren erbitterte Feindschaft bis zu diesem Zeitpunkt zahllose Menschenleben gefordert hatte.

„Die Zukunft unserer beiden Länder, der Grundstein, auf dem die Einheit Europas errichtet werden kann und muss, und der höchste Trumpf für die Freiheit der Völker, bleiben die gegenseitige Achtung, das Vertrauen und die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk“, sagte der französische Staatspräsident de Gaulle im September 1962, in seiner an die Jugend gehaltene Rede – auf deutsch. Es folgt seitdem die längste ununterbrochene Friedenszeit auf dem europäischen Kontinent. Und das vor allem, weil die Begegnung zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Ein konkretes Element des Élysée-Vertrags: Die Schaffung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW). In dessen Rahmen knüpften Heiligenhauser Jugendliche 1963, die, wie die Ausstellung 2015 aufzeigte, damals die Comics von „Fix und Foxi“ verschlangen auf französische Jugendliche aus der Gemeinde Meaux, etwa 40 Kilometer östlich von Paris gelegen, die ihrerseits für „Asterix und Obelix“ schwärmten. Sie schließen Freundschaft und ihre Heimatstädte auch. 1965 wird zuerst eine Vereinbarung über den Jugendaustausch unterschrieben. Und 1970 folgen die Signaturen unter einem Vertrag, der höchst offiziell und für beide Städte als Premiere, die Städtepartnerschaft besiegelt. Seitdem gibt es zum Beispiel regelmäßig Reisegruppen, die sich die jeweiligen Städte und das erste Weltkriegsmuseum anschauen, wie die Frauengruppe um Uschi Klützke, die ehemalige Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, aber auch Vereine, wie die Gesang- und Sportvereine, pflegen regelmäßig Kontakte.