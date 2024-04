Kreissparkasse investiert in Bildung Nachhilfe-Angebot für junge Sparkassenkunden

„Die Kapazitäten für Nachhilfe sind bei vielen Familien eingeschränkt. Dabei ist der Bereich Nachhilfe mit zwei Milliarden Euro ein Riesenmarkt. Wir sehen da für uns eine soziale Verantwortung: Investition in Bildung ist eine Investition in die Zukunft. Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung für Teilhabe. Viele Familien spüren die Auswirkungen der Inflation, Bildungschancen sollen darunter nicht leiden“, so der Sparkassenchef, der am Montag in der Heiligenhauser Filiale ein kostenloses Nachhilfeangebot für junge Kontoinhaber in Alter von zehn bis 18 Jahren präsentiert.