Jazz und mehr : Musikschulband dreht wieder voll auf

Heiligenhaus Heimspiel für die Band vom Südring: Am Freitag, 11. Oktober, stehen die Flyin‘ Tunes ab 20 Uhr auf der Club-Bühne. Der Erlös geht an den Förderverein.

Sie eint nicht nur die Freude und Leidenschaft für die Musik, sondern auch die Verbundenheit zur Heiligenhauser Musikschule. Die Mitglieder der Band „Flyin‘ Tunes“ sind Förderer, Freunde, Lehrer und Schüler der musikalischen Bildungseinrichtung am Südring und immer noch ist der Raum unter dem Dach ihr Proben-Hauptquartier. In dem dürfte es auch in den letzten Wochen ziemlich heiß hergegangen sein, denn die finalen Proben kurz vor dem großen Konzert gingen in die entscheidende Phase.

Für das Konzert am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) gibt es noch Karten. Die Tickets für 10 Euro im Vorverkauf (12 Euro an der Abendkasse) gibt es auf www.neanderticket.de

hat auch jeder Einzelne seine eigenen Präferenzen und die spiegeln sich auch bei den Zuhörern wieder, es dürfte also für jeden Hörer was dabei sein. Mit ihrer handgemachten Livemusik haben sie sich dabei eine Fangemeinde erspielt, die über die Stadtgrenzen hinaus reicht. Zu ihren bisherige Höhepunkten gehören die Heiligenhauser Filmnacht 2013, die Sonntagsnoten um Elf in der Heiligenhauser Filiale der Kreissparkasse Düsseldorf, Auftritte bei den Sommerfesten der Musikschule, beim Bürgerfest im John-Steinbeck-Park, bei Stadtfesten und in extralanger Version vier Stunden bei der Rocknacht, aber auch in der ganzen Region Niederberg.