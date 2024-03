Ausflugstipp in Heiligenhaus Museumslandschaft startet in die Saison

Museum Abtsküche „Tafeln raus zum Unterricht!“ In der ehemaligen Landschule von 1908 können Besucher im historischen Klassenzimmer Platz nehmen. Aber da die Schule inzwischen ein Museum ist, gibt es noch viel mehr zu entdecken. Die Dauerausstellung „Leben und Arbeiten in Heiligenhaus zwischen Tradition und Moderne“ zeigt, wie früher gekocht, gelagert, eingekauft und gewaschen wurde. Außerdem findet sich eine Schuhmacher- und Sattlerwerkstatt und eine alte Gaststätte. Auch in die Anfänge der heimischen Schlossindustrie und in die Heiligenhauser Stadtgeschichte können Besucher eintauchen.