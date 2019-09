Heiligenhaus : Museen rüsten sich für gleich mehrere Anstürme

Heiligenhaus (RP) Alle zwei Jahre ist die Neanderland-Museumsnacht, immer am letzten Freitag im September. Neben dem Museum Abtsküche, wird auch das gegenüberliegende Feuerwehrmuseum sowie das Waldmuseum (ab 20 Uhr) die Pforten öffnen.

Nach der Nacht gibt es dann gleich am Samstag,. von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, von 11 bis 17 Uhr, Kunst vom Feinsten. Mittlerweile zum fünften Mal findet der Kunstmarkt im Museum statt. Künstlerinnen und Künstler aus der Region zeigen ihre Arbeiten und bieten diese auch zum Kauf an. Mit dabei Pastellkreide Landschaften von Anneliese Schmidt, Schmuckdesign und Unikate von Vivien Reig-Atmer, Metallarbeiten und Feuertonnen von Michael Laux, Grafiken, Buttons und Malerei von Klaus Sievers, UrbanArt „Fux und Schalter“ von Sven Linert, Form, Farbe, Grafik von Andreas Fecke, Siegel aus Stein von Armin Schmidt, nachhaltige Stencilarbeiten von Thomas Pischke und mit dabei auch Kunstlehrerinnen der Heiligenhauser Gesamtschule. Mehr ein Markt denn eine Ausstellung – in jedem Fall sehenswert und erstaunlich.

Am Samstag, 5. Oktober, 13 bis 17 Uhr und Sonntag, 6. Oktober 11 bis 17 Uhr, heißt es dann Ernteglück mit Produktionsvielfalt beim traditionellen Herbstmarkt im Museum Abtsküche. Knallrote Tomaten, sattgrüner Kohl, schimmernde Äpfel und bunte Bauernblumen bringt Renate Hüsgens mit. Bauer Verhoeven aus Kevelaer kommt mit Wurst- und Käseprodukten nach streng organisch-biologischen Grundsätzen. Darüber hinaus Margarete Drunagel, die aus dem jährlichen Ernteglück fruchtige Essige, Öle, Chutneys und diverse Likörchen behutsam in Flaschen und Gläser gefüllt hat, genauso wie Mimi Kok mit ihrem goldfarbigen, feinsten Olivenöl. Die Heiligenhauser Bienen waren natürlich auch mächtig fleißig, so dass die Imker die süße Köstlichkeit ebenfalls anbieten können. Zum ersten Mal dabei sind Weine aus aller Welt, die Ende September ihr Geschäft auf der Hauptstraße 145 in Heilligenhaus eröffnen werden. Und für alle Bierfreunde darf natürlich nicht der köstliche Tropfen aus der Partnerstadt Zwönitz fehlen – und das wir er auch nicht. In der Museumsgastätte gibt es das berühmte, erzgebirgische „Feierobendbier“ und was Braumeister Dominik Naumann aus seinem umfangreichen Bier-Portofolio noch dazu gepackt hat, sollte man sich in jedem Fall nicht entgehen lassen. Und wer bei dieser Vielzahl an Produkten mächtig Hunger bekommt, der kann sich an Jörg Heesen’s frisch geräucherten Forellen aus dem eigenen Teich gütlich tun oder eine Portion Möhrengemüse mit Bratwurst oder den französischen Kartoffelauflauf „Tartiflette“ mit Reblochon-Käse genießen.