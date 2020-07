Heiligenhaus : Museen der Stadt formen ihre eigene Landschaft

Im Feuerwehrmuseum kennt sich der Chef, Günter Blum, bestens aus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Heiligenhauser Museen sind ein Fall für Entdecker. Feuerwehrmuseum und Heimatmuseum liegen dicht beieinander, da lässt sich ein Besuch locker mit einem kleinen Spaziergang verbinden zum Beispiel zum Waldmuseum, dem dritten im Bunde.

(köh/RP) Wer auf der Suche nach Ideen für die Ferien-Freizeitgestaltung ist, kann sich auf lohnende Ziele in Heiligenhaus freuen. Deshalb setzt man inzwischen im Rathaus auf ein Stück touristisches Marketing. So wirbt der städtische Internetauftritt in der vierten Ferienwoche speziell für die kleine, aber piekfeine Museumslandschaft der Stadt.

Treffpunkt für Fans der Feuerwehrgeschichte ist das Feuerwehrmuseum an der Abtskücher Straße an jedem zweiten Sonntag im Monat, 13 bis 17 Uhr, am letzten Sonntag des Monats 11 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung. Seite Ende Juni gelten hier besondere Hygienemaßnahmen, Gruppenführungen entfallen vorerst. Auskunft über das Museum gibt es bei Günter Blum (Museumsleitung) unter der Rufnummer 02056 9294518.