Schnauferl in Heiligenhaus Museales zum Bestaunen

In der Stadt herrscht bei Bedarf kein Mangel an stilvollem Rahmen für besondere Termine. Oft hängt der mit der Museumslandschaft zusammen. So am Samstag, 22. Juni, 17 Uhr, wenn das Mitsingkonzert in der Feuerwehrscheune an der Abtskücher Straße beginnt. Lutz Strenger und Lothar Meunier singen live, die zugehörigen Texte werden - diesmal mit höchst moderner Technik - an die Wand projiziert. Passend zum musealen Rahmen sind Evergreens im Programm Pflicht. Noch etwas gedulden müssen sich die Fans motorisierter Oldtimer in der Stadt. Aber der Termin steht: Zum Staunen und zu „Benzingesprächen“ unter Fans werden am 8. September erneut rund 300 Prachtkarossen aus vergangenen Zeiten erwartet.