Altweiber in Heiligenhaus Heiligenhaus wird zum Wilden Westen

Info

Viel Zeit zum Verschnaufen haben die Heiligenhauser Jecken nicht. Am Nelkensamstag wird die Innenstadt ab 10 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt und ab 12 Uhr beginnt die Innenstadtparty auf dem Kirchplatz mit Musik und allem Drum und Dran. Start des Umzuges wird um 14.11 Uhr an der Ecke Bayernstraße/ Hauptstraße sein. Um 18 Uhr ist die Innenstadtparty vorbei. Während der Party am Nelkensamstag gilt in der Innenstadt ein striktes Glasverbot.