Heiligenhaus Volles Programm für ein Spätsommer-Wochenende

Die Bergischen Wanderwochen starten am kommenden Samstag, 9. September. Am gleichen Tag findet auch die letzte der diesjährigen Heljens-Gastro-Touren (Wanderungen) mit Zwischenstopps in Gastronomien statt, die vom Stadtmarketing-Arbeitskreis Gastronomie organisiert und von dem ehrenamtlichen „Wanderführer“ Sven Polkläser an den Start gebracht werden. Das Besondere an den Heljens-Touren ist, dass diese zur Stärkung jeweils zwei Stopps mit Imbiss und Getränken in der Heiligenhauser Gastronomie beinhalten, die im Preis enthalten sind.