Konzept für Heiligenhaus in Arbeit : Stadt startet Umfrage zu Verkehr und Mobilität der Zukunft

Konzept für Heiligenhaus in Arbeit

Stadtradeln ist in Heiligenhaus inzwischen etabliert. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Heiligenhauser sind gefragt: Wie soll der Verkehr in der Stadt künftig fließen? Dazu dient eine Umfrage, die mittels einer interaktiven Karte mehr Klarheit schaffen soll.

(RP/köh) Große Veränderungen haben die vergangenen zwei Jahrzehnte für die Innenstadt gebracht. Mit der Westfalenstraße, dem Basildonplatz und der Ansiedlung des Campus Velbert/Heiligenhaus, der verkehrsberuhigten Hauptstraße und zuletzt dem Forum Hitzbleck. Diese Veränderungen konnten die Heiligenhauser zuletzt beim Neustart-Fest und Martinsmarkt in der Innenstadt genießen. Und Sieger gab es auch bereits zu feiern: die Stadtradler waren zum wiederholten Mal unterwegs.