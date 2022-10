Gewinnspiel in Heiligenhaus : Mit Fenstersternen Konzert-Tickets gewinnen

Gewinnspiel in Heiligenhaus

Heiligenhaus Die beiden Weihnachtskonzerte von Hannes Johannsen und Lutz Strenger waren blitzschnell ausverkauft. Wer dennoch hin möchte, muss nun basteln.

Nun dient sie als Inspiration für ein ganz besonderes Gewinnspiel: Weil die Tickets für die beiden Weihnachtskonzerte des Duos gemeinsam mit Schauspielerin Dorkas Kiefer am Samstag, 12. November, im Museum Abtsküche innerhalb der Rekordzeit von 21 Stunden ausverkauft waren, gibt es nun noch einmal Nachschlag: Den kann man allerdings nicht kaufen – sondern nur gewinnen. Und zwar jeweils 2 mal 4 Tickets für die Veranstaltungen um 15 Uhr und um 18.30 Uhr. Teilnehmen können alle, die bis zum Montag, 31. Oktober, einen schönen selbst gebastelten Fensterstern in einem mit Namen und Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung versehenen Umschlag in den Briefkasten des Umweltbildungszentrums (UBZ), Abtskücher Straße 24, einwerfen.