Heiligenhaus : Mit Blumenampeln gegen Krisenfrust

Heiligenhaus Das geht immer: Stadtmarketing, Frauenunion und Stadtbetriebe sorgen für traditionellen Sommer-City-Schmuck. Der Anblick mehrerer Dutzend Blumenampeln macht seit 2004 alljährlich Freude beim Gang durch die Innenstadt.

Klützke und ihre zehn Helferinnen sorgten dafür, dass die Blumenampeln bepflanzt wurden, die seit 2004 alljährlich gut sichtbar in der Innenstadt präsentiert wierden. In diesem Jahr sind es 32 Blumenampeln (genauer gesagt 64 Halbeschalen). Tatkräftige Mitarbeiter der Stadtbetrieb brachten sie am Dienstag noch an den zugehörigen Masten an der Hauptstraße, am Basildonplatz und an der Kurze Straße an. Schon am Momtag hatte Stadtmarketing-Koordinator André Saar mit den beiden Heiligenhauser FÖJlern dafür gesorgt, dass die Gefäße herangeschafft, mit Erde befüllt und in Reih und Glied so aufgestellt wurden, dass keine Fragen zu ihren künftigen Standorten auf kommen konnten. Man arbeitet eben Hand in Hand – und gute Organisation hat einer guten Idee selten geschadet. Genauso wenig wie langjährige Unterstützer. Klützke nannte an erster Stelle Dagmar Herrenbrück-Fernau. Die Profi-Gärtnerin war unter den Frauen der ersten Stunde bei dem Projekt. Ihr eigenes Geschäft ist seit dem vergangenen Jahr zu. Nun macht sie auf neuer Basis ehrenamtlich weiter und ihr ehemaliger Angestellter Tobias Rosenberger, selbst Profi, macht mit.