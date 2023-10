Lott-Jonn-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit 142 Kita-Kinder absolvieren ihr Minisportabzeichen

„Viele Engagierte sind aktiv, um die notwendige Bewegung für Kinder im jüngsten Alter möglich zu machen. Einige Kinder erleben einen „richtigen“ Sportplatz zum ersten Mal“, berichtet Denise Grüne von Lott jonn. Lott jonn bringt Akteurinnen und Akteure zusammen, entwickelt Konzepte und koordiniert Prozesse zur Kindergesundheit im Kreis Mettmann Zu den Angeboten gehört der „Kindergarten in Bewegung“. Er richtet sich an alle Kindertageseinrichtungen im Kreis Mettmann, die mehr Bewegung in den Alltag von Kinder bringen möchten.