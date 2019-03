Heiligenhaus: Planer rechnen mit dem Teufel im Detail

Heiligenhaus Das neue Familienzentrum ging unter sehr besonderen Förder-Umständen als Millionenprojekt an den Start. Trotzdem muss die Stadt hier mit spitzem Bleistift kalkulieren. Das gilt auch für andere Vorhaben. Den neuen Beigeordneten erwartet stapelweise Arbeit.

Das ist auf den ersten Blick eigentlich nicht zu durchschauen: Was hat eine „Klinkerriemchenfassade“ in der Oberilp mit Kostencontrolling im Rathaus zu tun? Auf den zweiten Blick schon eher: Es geht um ein Millionenprojekt, das zum überwiegenden Teil mit Bundesfördergeld bezahlt wird. Zu dem die Stadt aber, wie es bei Bundesförderung gängige Praxis ist, einen erklecklichen Eigenanteil beisteuern muss.

Das hindert die Verwaltung natürlich nicht daran, am Ball zu bleiben, was die Kosten angeht, im Gegenteil. „Durchgängige Kostenkontrolle“ ist das Leitmotiv für die Planer, die buchstäblich mit dem Teufel im Detail rechnen müssen. Das hat in diesem Jahr erneut Folgen. Und an dieser Stelle kommt die „Klinkerriemchenfassade“ wieder ins Spiel. „Preissteigerungen des letzten Jahres“ hat die Verwaltung schon für den Immobilienausschuss minutiös erläutert. „Um weitere Mehrkosten ausschließen zu können“, schlägt die Verwaltung als mögliche Kosteneinsparung vor, die Fassadengestaltung zu verändern. Die Alternative käme etwa 160.000 Euro preisgünstiger. Bliebe es bei der bisherigen Planung, lägen die Kosten für das Gesamtprojekt inzwischen bei gut 3,8 Millionen Euro, inklusive der 330.000 Euro Mehrkosten, die ohnehin schon im Haushaltsentwurf stehen und weiteren 160.000 Euro für die Klinkerfassade.