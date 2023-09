Bienen-Fan aus Heiligenhaus Keine Angst vorm spitzen Stachel

Heiligenhaus · Er begeistert sich für leckeren Honig und hat keine Angst vor Stichen: Michael Dewald ist in seiner Freizeit als Imker aktiv, denn in seinem Garten in Heiligenhaus beherbergt der 42-Jährige ein Bienenvolk.

14.09.2023, 12:41 Uhr

Michael Dewald hat sich ein kleines Bienenvolk angeschafft hat und erntet seitdem eigenen Honig. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Ulrich Bangert

Das geheimnisvolle Leben der Bienen hat Michael Dewald immer schon fasziniert. „Honig esse ich auch sehr gerne“, räumt der 42-Jährige ein, der sich lange mit dem Gedanken beschäftigte, Bienen anzuschaffen. Beruflich hatte es den gelernten Stuckateur nach Datteln verschlagen. „Da habe ich einen Kollegen, der selber Bienen hält, dessen Vater ist seit über 30 Jahren Imker und hat jede Menge Erfahrung. Er bot mir ein kleines Volk an. Da habe ich zu mir gesagt: jetzt oder nie.“