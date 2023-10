Viertelklang in Heiligenhaus Fünf Stunden gute Musik an der Hauptstraße

Am Samstag, 21. Oktober, findet in der Innenstadt wieder das Bergische Musikfestival „Viertelklang“ statt. Acht verschiedene Bands und Künstler spielen an einem Abend Kurzkonzerte in den Gastronomien entlang der Hauptstraße, so dass man ganz nach persönlichen Vorlieben gemütlich von einer Location zur anderen wechseln kann.