Heiligenhauser Geschichtsverein : Museum Abtsküche freut sich über neu gestaltete Mauer

So sieht das fertige Projekt jetzt aus: Statt tristem Grau gibt es die Heiligenhauser Skyline. Foto: Geschichtsverein

Heiligenhaus Zwei Graffiti-Profis und acht Jugendliche, die ihre Sozialstunden abgeleistet haben, haben die einst graue Mauer verschönert. Es ist ein Blickfang geworden.

Bisher ging der Blick aus den Fenstern des Museums ja doch auf eine eher nüchterne Stützmauer, die den Weg ins Paradies ebnet. Das allerdings hat sich in den letzten Tagen deutlich verändert, dank vieler helfender Hände, etlichen Litern Farbe und trotz Regen. Vor den Türen der Heimatkundlichen Sammlung gibt es jetzt ein einzigartiges Kunstwerk zu bestaunen, das Heiligenhaus in den Stadtfarben und mit seinen prägnantesten Orten repräsentiert.

Die Idee dazu hatte Gerda Gerull aus dem Vorstand des Geschichtsvereins – um diese Vision aber letztendlich umzusetzen, arbeiteten viele Menschen zusammen. Aus dem Heiligenhauser Rathaus gab es nicht nur Zuspruch für die Idee, sondern auch eine Vorlage, die letztendlich zu einer Skizze wurde. Auch wer die Idee umsetzen sollte, war schnell klar, denn das Graffiti-Projekt des Vereins Neue Wege e.V. hat in Heiligenhaus und Nachbarstädten schon so manche kahle Wand in ein echtes Kunstwerk verwandelt.