Auf der Haujptstraße in Heiligenhaus Das hat der Martinsmarkt alles zu bieten

St. Martin in Heiligenhaus, das ist mehr als nur ein Martinszug und singende Kinder mit Laternen. Am Sonntag, 12. November, öffnet in der Innenstadt wieder der Martinsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag und vielen Attraktionen längs der Hauptstraße sowie im Forum Hitzbleck und auf den innerstädtischen Plätzen.