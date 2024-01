Prozessauftakt in Wuppertal Es geht um versuchten Totschlag in Heiligenhaus

Im Juli 2023 soll Ismet R. seine ehemalige Lebensgefährtin in Heiligenhaus mit einem Stock und einem Messer schwer verletzt haben. Nun beginnt am Wuppertaler Landgericht der Prozess gegen den 41-Jährigen, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vorwirft. Die Kammer hat sechs Verhandlungstage festgesetzt, am 6. März soll das Urteil verkündet werden.