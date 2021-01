Antrag : Linke setzen sich für mehr sozialen Wohnungsbau ein

Heiligenhaus (RP) Heiligenhaus sei eine lebenswerte und schöne Stadt, doch Die Linke stellt fest, dass die Mieten auch in Heiligenhaus stetig steigen. Aus diesem Grund wird Die Linke Heiligenhaus im kommenden Ausschuss den Antrag stellen, dass eine Festsetzung einer Mindestquote in Höhe von 30 Prozent für sozialen Wohnungsbau greifen möge.

„Diese Entwicklung verzeichnen wir bereits jetzt, doch spätestens mit dem Anschluss an die Autobahn wird der Preisdruck nochmals wachsen, da die Nähe zur Landeshauptstadt Düsseldorf noch mehr zu spüren sein wird. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und dem rasanten Anwachsen der Arbeitslosigkeit und den zu befürchteten Insolvenzen in der Gastronomie und Einzelhandel muss eine Kommune ihre Daseinsvorsorge gerecht werden“, so Döbbeler.