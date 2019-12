Aufbau ab Montag : Heiligenhaus liebt den Weihnachtswald

Heiligenhaus Der Weihnachtsmarkt öffnet von 12. bis 15. Dezember, rund um den dritten Advent seine Buden am Rathaus.

Der Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag, 12. Dezember, 17 bis 22 Uhr, am Freitag: 16 bis 22 Uhr, am Samstag: 11 bis 22 Uhr und am Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Mit einem Team von sieben Köpfen wird er am Montag den Aufbau beginnen. „Ein Mitarbeiter ist in diesem Jahr zwar in Rente gegangen, aber beim Weihnachtsmarkt will er trotzdem helfen. Genau wie so mancher ehemalige Praktikant.“ Die Vorfreude funkelt also nicht nur beim leidenschaftlichen Organisationsteam, sondern alle rücken irgendwie zusammen, damit alle einen möglichst schönen Weihnachtsmarkt haben. „Dass sich Menschen so dafür begeistern und sich beteiligen ist das Faszinierende daran“, findet Kautz. Ohne das zum großen Teil ehrenamtliche Engagement sei diese Veranstaltung in der Form nicht möglich. Das macht den Heiligenhauser Weihnachtsmarkt gerade im Trubel der Vorweihnachtszeit zu einem kleinen Juwel.