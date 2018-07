Heiligenhaus: Lieblingsplätze bei Hitze

Heiligenhaus Kühl, kühler, am Kühlsten: Im Wald, im Heljensbad und in der Eisdiele finden Heiligenhauser Erholung von der Hitze.

Während die Durchschnittstemperatur im letzten Sommer bei etwa 18 Grad lag, zeigt der aktuelle Blick auf das Thermometer, dass das Quecksilber diese Zahl sogar nachts übersteigt und tagsüber sogar locker verdoppelt. Wo verbringen die Heiligenhauser bei diesem Wetter am liebsten ihre Zeit? Wer nicht gerade einen Kühlraum zur Verfügung hat, der sucht sich Plätze, an denen es auch nur den Hauch von Schatten oder kühlem Nass zu finden gibt. Das kann der Pool im eigenen Garten sein, der kurzerhand zum Hauptaufenthaltsort für die ganze Familie wird, oder, wer weniger Platz zur Verfügung hat, der steckt die Füße in Eiswürfel-gekühltes Wasser. Ganz und gar nicht geheim ist da natürlich dieser ganz bestimmte Ort an der Selbecker Straße 12: Das Freibad des Heljensbades wird derzeit zur Pilgerstätte. Der Ruf des Bades reicht dabei über die Stadtgrenzen hinaus, überzeugen können die großen Wasserflächen und vor allem die naturnahen Liegewiesen. Die aktuellen Diskussionen rund um das Bad bleiben allerdings Gesprächsthema, sie drehen sich um Wirtschaftlichkeit, Neubau oder Sanierung, und, wie jüngst in die Diskussion eingebracht, die Standortfrage. Ein Thema, das nicht in die politische Sommerpause geht.

Einen weiteren sommerlichen Lieblingsort in der Stadt dürfte Bürgermeister Michael Beck mit vielen teilen: „Meine Lieblingsorte in der Stadt sind im Sommer ganz klar die Eisdielen. Leckeres Eis gehört für mich im Sommer einfach dazu.“ Dezente Abkühlung findet man auch an anderer Stelle: Unter dem Blätterdach im Wald locken relativ kühle Rückzugsorte: Durch höhere Luftfeuchtigkeit und schattenspende Bäume besteht die Chance auf etwa zehn Grad Abkühlung. „Hot Town. Summer in the City“, also die heißen Temperaturen und den Sommer in der Stadt besangen auch schon Joe Cocker oder im Original „The Loving Spoonful“, ihr Tipp: Die (kühle) Nacht umso mehr genießen.