Wie Heiligenhaus für Kinder plant Zukunft für Wald-Kita, Club und Spielhaus

Damit war das ursprüngliche Interesse allerdings nicht vom Tisch und ein zweiter möglicher Standort ist gefunden. Das Gelände dockt an der Turnhalle an die St. Suitbertus-Grundschule Am Sportfeld an. Kommentar aus dem Rathaus: „Insbesondere aufgrund der Anschluss- und Kanalsituation ist der Standort zu empfehlen. Darüber hinaus ist der Standort landschaftlich gut gelegen und bietet ebenfalls viele Vorzüge für die Nutzung einer Waldkindergartengruppe.“