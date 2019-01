Pflichtleküre für Ratsmitglieder: Wo die Stadt finanziell mitmischt

HEILIGENHAUS Der Beteiligungsbericht nennt Tochtergesellschaften und Institutionen, in denen städtisches Geld steckt.

Als Energieversorger setzen die Stadtwerke Heiligenhaus rund 20 Millionen Euro jährlich um. Angesichts eines Jahresüberschusses 2017 von fast 850.000 Euro schreibt Geschäftsführer Michael Scheidtmann in seinem Bericht von einem erfolgreichen Jahr. Problematisch habe sich der Gasbereich entwickelt. Hier stehen einem Mengenverlust von 0,6 Prozent Umsatzeinbußen von 9,8 Prozent – die 785.000 Euro entsprechen – gegenüber. Ein Grund dafür: Im Jahresverlauf gestiegene Einkaufspreise wurden an die Kunden im wettbewerbsstarken Markt nicht weiter gegeben. Dennoch ist Scheidtmann stolz drauf, trotz wachsender Konkurrenz in diesem Bereich die Kundenabgänge durch attraktive Angebote in Grenzen gehalten und sogar noch Kunden wiedergewonnen zu haben. Im Gegensatz dazu hatte sich der Strommarkt entwickelt. Hier lagen die Mengenverluste bei 0,7 Prozent, während der Umsatz um 2,9 Prozent auf nunmehr über acht Millionen Euro gesteigert wurde. Beim Wasser gab es keine nennenswerten Veränderungen.

Zumindest was die Gewinnerwartung angeht, konnte die Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft (SBEG) in 2017 mit den Stadtwerken mithalten. Rund 970.000 Euro Überschuss bei zirka vier Millionen Euro Umsatz waren dem erfolgreichen Abschluss mehrerer Projekte in der Stadt zu verdanken. Mit dem Innovationspark beschäftigt die SBEG in den kommenden Jahren das größte zusammenhängende gewerbliche Projekt seit ihrer Gründung im Jahr 2005. Viele Hoffnungen stecken darin, sowohl im Sinne der mittelfristig zu erwartenden Steigerungen der Gewerbesteuereinnahmen wie auch im Hinblick auf die Direkterlöse für die SBEG. Allerdings liegen genau hier auch Risiken: Unsicher ist, ob zu erzielende Marktpreise zum Veräußerungszeitpunkt die aktuellen Erwartungen bestätigen können und ob überhaupt alle Grundstückslagen zu veräußern sind. Außerdem könnten Kostensteigerungen in den Planungsverfahren eintreten.