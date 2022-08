Unfall beim Grillen : Laubenbrand greift auf Wohnhaus über

Heiligenhaus Beim Grillen geriet eine Gasflasche in Brand. Das Feuer griff rasch auf die angrenzende Gartenlaube über und dann auf den Dachstuhl eines benachbarten Hauses.

(RP) Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus wurden am frühen Mittwochabend zur Terstegenstraße in Heiligenhaus gerufen. Dort brannte eine Gartenlaube und das Feuer griff beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Teile der Dachkonstruktion gerieten in Brand und Rauch zog in die Doppelhaushälfte.