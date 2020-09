Gewerbegebiet in Heiligenhaus : Lagerhalle brennt aus – 150.000 Euro Schaden

Heiligenhaus Erst Einbruch, dann Brandstiftung – nach dem Feuer in einer Halle in Hetterscheidt sucht die Polizei Zeugen des nächtlichen Geschehens. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

In der Nacht zu Montag (28. September) hat es in einer großen Lagerhalle einer an der Otto-Hahn-Straße in Heiligenhaus ansässigen Firma nach einem vorhergehenden Einbruch gebrannt. Personen kamen dabei nach Polizeiangaben nicht zu Schaden, allerdings wurde das Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen und brannte nahezu vollständig aus. Insgesamt beläuft sich der dabei entstandene Sachschaden auf eine Summe von mindestens 150.000 Euro.