Feiern in Heiligenhaus : Der Plan für das Stadtfest im Jubiläumsjahr

Heiligenhaus Die Organisation war nach zwei Jahren Coronapause alles andere als ein Selbstläufer. Gefeiert wird am verlängerten Fronleichnams-Wochenende.

Drei Dinge sind Programm: „Live-Musik, Stadt-Strand, Kultur“. So zu lesen auf den Plakaten für das Stadtfest 2022. Das zugehörige Programm wurde am Freitag vor Pfingsten in großer Runde präsentiert. Mit Stolz einerseits, andererseits fehlten auch mehr oder minder deutliche Töne in eine Richtung nicht: Zwei Jahre Corona-Zwangspause hat den Stadtfest-Machern die Sache alles andere als leicht gemacht. „Wir mussten viel rangieren“, kommentierte Kulturbüro-Chefin Kathrin Neuhaus. Veränderungen seien quer durch alle Bereiche der Beteiligten zu spüren gewesen: „Personal- und Aussattungsverluste bei Bühnentechnikern, Brauereien, auch bei den ehrenamtlichen Helfern.“