Verkehr : Planen für den Südring der Zukunft

Adieu Bundesstraße – für exakt 2340 Meter Südring wird die Stadt Heiligenhaus voraussichtlich ab Mitte kommenden Jahres zuständig sein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Teil eins: Stadt übernimmt Bundesstraße. Teil zwei: Ein Gutachten für neue Verkehrslenkung ist in Arbeit.

Ein verkehrspolitischer Grundsatz hat Auswirlungen auf die Ortsdurchfahrt von West nach Ost über den Südring: „Der Bund will sich keine zwei parallel laufenden Straßennetze leisten“, sagt Tiefbauchef Michael Krahl. Das heißt: Auf Heiligenhauser Stadtgebiet wird der Südring in absehbarer Zeit von der Bundesstraße zur Gemeindestraße umgestuft. Die Stadt übernimmt die sogenannte Baulast für den Südring.

Die Begründung für diesen komplizierten formalen Akt liegt auf der Hand: Aufgrund der Verkehrsfreigabe der Bundesautobahn 44 (AS Hetterscheid bis AS Heiligenhaus) ist für die B227 im Bereich Helligenhaus die Verkehrsbedeutung als Bundesfernstraße entfallen.

INFO Ortsdurchfaghrt von West nach Ost Strecke Die genaue vorgesehene Straßenzug liegt zwischen den Kreuzungen Südring/Abtskücher Straße und Südring/Ratinger Straße. Details Die beiden Kreuzungen selbst sowie die Ampelanlagen dieser beiden sogenannten Knoten gehen nicht in die Baulast der Stadt Heiligenhaus über. Velberter und Pinner Straße werden Kreisstraße.

Bedeutet das automatisch viel Arbeit und hohe Kosten für die Stadt? „Nein“, sagt der Tiefbauchef. Zwar geht in die Baulast der Stadt Heiligenhaus (ein Bereich also, um den sie sich zu kümmern hat) ein Straßenzug über mit einer Gesamtlänge von ca. 2340 Metern Fahrbahn und acht Ampeln. Unabhängig von der Klassifizierung der Straße galt aber schon bisher: Der Gehweg sowie die Parkstreifen sind aufgrund der festgelegten Ortsdurchfahrt in der Baulast der Stadt Heiligenhaus. Ebenso die Kanäle und Stützbauwerke. So wird das auch bleiben.

Bei einem Wechsel der Straßenbaulast kommt eine weitere, gesetzliche Bestimmung zum Tragen: Das Eigentum des bisherigen Trägers (Bund) geht „entschädigungslos“ in das Eigentum des neuen Trägers (Stadt) über. Was der Südring konkret wert ist, wird noch ermittelt. „Zur Feststellung des Wertes und des Zustandes des Straßenzuges muss zunächst eine Begehung stattfinden. Im Anschluss kann der Wert des Straßenzuges ermittelt und die finanziellen Auswirkungen eingeschätzt werden“, heißt es in den Ratsunterlagen. Für Michael Krahl ist die Sache aber klar: „Wir übernehmen eine Straße in mängelfreiem Zustand.“ Hier ist der bisherige Träger in der Pflicht. Vor der Übergabe werden etwaige Schäden katalogisiert. Entweder sie werden vor Übergabe beseitigt oder die Stadt muss in geeigneter Weise entschädigt werden, um dann selbst reparieren zu können.

In die Baulast des Kreises gehen ein Straßenzug über mit einer Gesamtlange von ca. 3400 Metern Fahrbahn, ca. 2551 Metern an Rad- und Gehweg, zehn Ampeln und weitere Anlagen wie Beleuchtung, Kanale und Stülzbauwerke. Die Gehwege und Parkstreifen innerhalb der festgelegten Ortsdurchfahrt der Velberter Straßen verbleiben in der Baulast der Stadt Heiligenhaus. In der Pinner Straße ist keine Ortsdurchfahrt festgelegt. Sie geht daher als „freie Strecke“ vollstandig in die Baulast des Kreises über.

In Abstimmung mit dem Kreis Meltmann und Straßen NRW wird ein Umstufungstermin zum 1. Juli 2020 favorisiert. Eine entsprechende Anfrage ist an das Ministerium ergangen. Eine abschließende Antwort lag zur letzten Ratssitzung des Jahres noch nicht vor.