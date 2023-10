Kultur in Heiligenhaus Der Herbst bringt viele Live-Veranstaltungen

Gudrun Walther & Andy Cutting werden am Mittwoch, 18. Oktober, um 20 Uhr mit Geige und diatonischem Knopfakkordeon im Club Heiligenhaus zu Gast sein. Die beiden Instrumente, verschmelzen zu einem gemeinsamen Klangbild, welches von zärtlich-sanft bis mitreißend-virtous alle Facetten der Folkmusik abdeckt. Gudrun Walther sorgt mit ihrer klaren Stimme in englischer und deutscher Sprache für Gänsehaut. Gudrun Walther – der Name wird unter Folkfans kein Unbekannter sein – ist eine der bekanntesten und gefragtesten Folkmusiker Deutschlands und allen voran bekannt als Frontsängerin der multinationalen Band CARA. Ihr Duopartner des Abends, Andy Cutting, wurde dreimal mit dem BBC Folk Award als „Musician of the Year” ausgezeichnet und ist einer der begehrtesten Live- und Studiomusiker in der englischen Folkszene.