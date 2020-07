Heiligenhaus : „Endlich wieder vor Menschen auftreten“

Sebastian Zurek und Lara Szigat geben ein Open Air Konzert vor der Stadtkirche Heiligenhaus. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus „Wendehammerkonzert“: Als Duo „Medicine to fly“ treten Lara Szigat (22) und Sebastian Zurek (33) am Samstag, 4. Juli, vor der Alten Kirche auf. Das Konzert gehört zur fix aufgelegten Reihe „Kleiner Kultursommer“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Eine ganz andere Bedeutung bekam der Platz vor der Alten Kirchen für die Heiligenhauserin Lara Szigat (22) und den Velberter Sebastian Zurek (33) – für sie wird der Ort heute nämlich zur Bühne. Und den haben sich die beiden in der vergangenen Woche schon einmal mit großer Vorfreude genauer angesehen. Hier zwischen Gotteshaus, Seniorenheim, Grundschule und verkehrsberuhigter Hauptstraße werden sie heute, 19 Uhr, ihr zweites Konzert im Rahmen der Wendehammerkonzerte des „Kleinen Kultursommers“ spielen.

Die ungewöhnliche Konzertreihe hat das Kulturbüro als Antwort auf den Corona-bedingten Ausfall sämtlicher kulturellen Veranstalten ersonnen, einschließlich des schwer beliebten Stadtfests. Zur improvisierten und fahrbaren Bühne wird dann, wie bereits bei der Konzert-Premiere der 17-jährigen Liedermacherin Mila am vergangenen Samstag ein Pritschenwagen der Technischen Betriebe. Der fährt heute bereits um 18 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Seniorenheim St. Josef an der Rheinlandstraße vor und anschließend um 19 Uhr vor der Alten Kirche. Für ihre Bühne auf zwei Achsen haben Szigat und Zurek eine 30-minütige Setlist mit einer guten „gute Mischung“ an Popsongs und Liedern im Singer/Songwriter-Stil aus ihrem Repertoire zusammen gestellt, inklusive eigener Stücke.

INFO Der Chor ist wie eine Familie Der Chor „fEinklang“ der Velberter Musikschule verbindet das Duo. „Der Montag gehört eigentlich immer dem Chor, egal wie anstrengend der Tag war“, sagt Lara Szigat. Dass aufgrund Corona auch der Probenalltag eingestellt ist, trifft die Sängerschaft. „Der Chor ist wie eine Familie.“

Über Regisseurin Ute Kranz, die mit ihrer Theatergruppe den kleinen Kultursommer eröffnet hat, sind die beiden auf die Aktion aufmerksam geworden: „Sie hat mir erzählt, dass das Kulturbüro noch Künstler sucht und ich hab mich sofort gemeldet“, erzählt Szigat. Das war im späten Mai, also relativ kurzfristig; die Probenzeit haben die beiden deswegen nun intensiv genutzt, sie haben zum Beispiel fünf Tage durchgeprobt. „Wir freuen uns, endlich wieder aufzutreten“, sagt das Duo. Dass es dann noch ein Auftritt für die Stadt sei, die damit auch jungen, regionalen Künstlern eine Chance gibt, sei eine tolle Chance. Worauf sich das Publikum, das natürlich auch hier die Abstandsregelungen einhalten muss, freuen kann? „Wir haben eine tolle Version von Bon Jovis ‚It‘s my Life‘ im Programm“, erzählen die beiden, „die macht richtig Spaß und die Zuschauer dürfen gerne mitsingen und mitfeiern, nicht nur bei dem Song. Wir wollen das Publikum mit unserer Musik gerne aus dem Corona-Alltag raus holen.“ Auch eigene Songs werden zu hören sein. Ganz frisch im Gepäck haben die beiden Musiker nicht nur zwei bis drei frische Coversongs, sondern auch den nagelneuen Namen ihres Duos, das eigentlich schon seit zwei Jahren existiert: „Medicine to fly“. Wie sie auf den Namen kommen? „Sebastian ist Apotheker und ich bin Flugbegleiterin“, erklärt Lara. Gefunden haben die beiden Musiker sich im Chor der Velberter Musikschule.