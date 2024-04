Mitmachen in Heiligenhaus Kulturrucksack hält kreative Angebote bereit

Der Kulturrucksack NRW 2024 bietet auch in diesem Jahr in Heiligenhaus ein abwechslungsreiches Programm für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Die Veranstaltungen und Kurse, die im Rahmen des Kulturrucksacks stattfinden, bieten den jungen Teilnehmern eine großartige Möglichkeit, kreativ zu werden, Neues zu entdecken, künstlerische Talente zu fördern und neue Erfahrungen zu sammeln – beim Kulturrucksack heißt es, eintauchen in die bunte und vielfältige Welt der Kultur!