Kulturprogramm in Heiligenhaus Kulturbüro ist schon für Herbst und Winter gerüstet

Das zweite Augenmerk liegt auf einer magischen Show am 25. September ebenfalls im Club. Marcel Kösling wird mit seinem Programm nicht nur die Zaubereibegeisterten erreichen, sondern auch alte Zauberhasen in Verzückung versetzen. Der französische Markt vom 11. bis zum 14. September auf dem Kirchplatz wird ebenso wie das Kinderkonzert in der Aula am Weltkindertag (20. September) mit rebellischem familiären Rock und RockME am 27. September im Club seine begeisterten Teilnehmer im September finden.