Verkehrserziehung im Kreis Mettmann Kreisverkehrswacht verteilt Übungsheft

Die Kreisverkehrswacht hat jetzt den Viertklässlern der Katholische Grundschule Neanderstraße in Mettmann das Übungsheft zur Radfahrausbildung „Kinder sicher im Straßenverkehr“ verteilt. In den kommenden Monaten werden auch alle anderen Grundschulen im Kreis Mettmann im Rahmen der Verkehrserziehung und der Radfahrausbildung das Heft bekommen, also auch die in Heiligenhaus.