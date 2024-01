Fotoclub Bergisches Land Kreissparkasse zeigt zwölf großformatige Fotos

Irgendwo auf den Ruhrhöhen bei Fischlaken hielt Petra Nocken einen einsamen Baum unter einem Abendhimmel fest. „Ich habe das Bild `Stille´ genannt.“ An der Grenze zwischen Tag und Nacht stand Heinz Dieter Kneip zur richtigen Zeit an einem Anleger der Weißen Flotte am Baldeneysee, um eine besondere Stimmung dieses Novembertages einzufangen. Die farbigen Wolken spiegeln sich in dem Wasser. Das Foto erinnert mit der Lebhaftigkeit dieser an sich ruhigen Szene an ein Bild der Meister des Impressionismus.