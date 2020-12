Kreissparkasse in Heiligenhaus : Zu großer Andrang: Filiale schließt für drei Wochen

Thomas Meuser, Gebietsleiter der Kreissparkasse. Foto: Lutz Strenger

Heiligenhaus Die Kreissparkasse Düsseldorf wird vom kommenden Montag an ihre Filiale in der Selbeck für drei Wochen schließen. Die Zentrale an der Hauptstraße bleibt geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) Begründung aus dem Haus: „Eine Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften sind auf Grund der seit Lockdown deutlich angestiegenen Besucherzahlen nicht zu gewährleisten.“

Beratungsgespräche und Besuche der Kundensafes in der Filiale bleiben aber nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, verspricht Gebietsleiter Thomas Meuser. Nach seiner Beobachtung haben die Einkäufe im benachbarten Einzelhandel seit Bekanntgabe des Lockdowns deutlich zugenommen. „Das gilt auch für die Besucherzahlen in unserer Filiale und dem SB-Foyer.“

Um einen ausreichenden Schutz zu garantieren, habe man sich nun entschlossen, lediglich das SB-Foyer geöffnet zu lassen und so die Versorgung mit Bargeld zu sichern. „Die Automaten werden wie immer regelmäßig befüllt und auch desinfiziert“, sagt Meuser, „und am 11. Januar werden wir unsere Filiale wieder öffnen.“