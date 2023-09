Politik in Heiligenhaus Kreis-CDU bereitet sich bei Mitgliederversammlung auf die Europawahl vor

CDU-Kreisverband Mettmann legte mit seiner Wahlkreismitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag die Grundlage für die bevorstehende Europawahl in 2024. Die CDU-Mitglieder kamen in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Heiligenhaus zusammen, um die Vertreter des Kreisverbandes zur Landesvertreterversammlung der CDU NRW zu bestimmen.