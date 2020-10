Klimaschutz in Heiligenhaus : So hilft die Schlüsselregion Unternehmen

Der Verein Schlüsselregion berät Firmen in Sachen Klimaschutz. Foto: dpa/Patrick Pleul

Heiligenhaus Während die Fokusberatungen zum Klimaschutz im Heiligenhauser Rathaus noch bis zum Frühjahr durch eine Berateragentur unterstützt wird, übernimmt die Schlüsselregion bereits die Beratungen für Unternehmen in Heiligenhaus und Velbert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sade) „Immer mehr Firmen der Region beschäftigen sich mit dem CO 2 -Ausstoß ihres Unternehmens und sind zunehmend auch bereit, einen CO 2 -Ausgleich zu leisten“, erklärt Dr. Thorsten Enge, Geschäftsführer des Unternehmensverbands Schlüsselregion. Dessen Ziel: Projekte direkt vor Ort, vor der eigenen Haustür unterstützen. Aus der ersten Idee entstand ein Konzept, das aus drei Bausteinen besteht: Zunächst können Firmen ihren eigenen CO 2 -Fußabdruck ermitteln, was keine leichte Aufgabe sei.

Es müssen sowohl die eigenen Emissionen ermittelt werden, als auch die Emissionen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette und aus der Erzeugung des vom Unternehmen verbrauchten Stroms. „Hier macht es Sinn, sich gegenseitig über Berechnungsmethoden auszutauschen. Die Fragestellungen sind ja in vielen produzierenden Firmen ähnlich“, so Enge.