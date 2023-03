Innenstadt von Heiligenhaus Kontrolleinsatz von Polizei und Ordnungsamt

(RP/kle) In Heiligenhaus haben am vergangenen Freitagaben die Polizei sowie das Ordnungsamt der Stadt einen Kontrolleinsatz in zwei Bars sowie einem Kiosk durchgeführt. Die Polizei leitete in einem Fall ein Ermittlungsverfahren ein, das Ordnungsamt gleich mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren.