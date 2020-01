Anwohner erzielen Teilerfolg : Masterplan gegen Stau und Lärm ist in Arbeit

Masterplan gegen Stau und Lärm ist in Arbeit

In diesem Bereich will die Stadtverwaltung aktiv werden, um den Verkehrslärm zu reduzieren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Anwohner am „Werkerhäuschen“ kämpfen seit einem Jahr für mehr Lärmschutz. Inzwischen liegen Pläne dafür auf dem Tisch.

Mehr Verkehr, mehr Lärm – und beides bedingt durch die A44-Anschlussstelle. Das ist die Sorge der Anwohner „Am Werkerhäuschen“ seit geraumer Zeit. Bereits vor gut einem Jahr äußerten sie ihren Unmut auch in einem Brief an unsere Redaktion. Dabei blieb es nicht. Ein Ergebnis: „Die Verwaltung hat zugesagt, diejenigen von den Anwohnern gewünschten Maßnahmen umzusetzen, die ohne weitere Beteiligte sofort realisiert werden können. Zu anderen Maßnahmen sagte sie zu, sich aktiv für die Bewohner einzusetzen.“