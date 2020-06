Heiligenhaus : „Kleiner Kultursommer“ ersetzt das Stadtfest

Heiligenhaus Theater und Musik unter freiem Himmel – der „Kleine Kultursommer“ wird mehr als nur Trostpflaster für ein ausgefallenes Stadtfest. Die große Stadtsause bestimmte über Jahrzehnte das Programm am verlängerten Fronleichnamswochenende. Diesmal ist alles anders.

Und die Zuschauer wissen noch gar nicht, dass sie mit einem Stück überrascht werden und „Postkarten in ihre eigene Erinnerung“ gezeigt bekommen werden. Begonnen wird am Samstag um 12 Uhr auf dem Wendehammer in der Unterilp, Höhe Moselstraße 12. „Wir haben extra Orte ausgesucht, an denen es viele Balkone und Fenster gibt.“ Weiter geht es dann gegen 13 Uhr zur Bleibergstraße (Höhe Hausnummer 2) und etwa 14.30 Uhr zur Breslauer Straße (Höhe Hausnummer 5). Den Abschluss gibt es, so schätzt die Regisseurin gegen 16 Uhr auf dem Kirchplatz mit einem Finale. Der „Kleine Kultursommer“ wird dann mit einer Konzertreihe, von etwa 30-minütigen Auftritten, die sich ebenso an einem Tag mit einem Pritschenwagen der Stadtwerke durch die Stadt bewegen.

Für die Technik sorgt dann das Kulturbüro. So wird beispielsweise Lady Mila auftreten (Termin und Orte folgen). Auch die Heiligenhauserin Lara Szigat wird am Samstag, 4. Juli (Orte folgen). Fest steht bereits die Route für die Velberter Band „Chase the Line“, die am Samstag, 11. Juli, erst im Wendehamer an der Gießerweg und anschließend an der Sauerbruchstraße zu erleben sind (die Band war auch zu Gast bei den Stripped-Down-Sessions des Clubs). Am darauffolgenden Samstag, dem 11. Juli, wird Joe Brozio vor dem Rathaus und anschließend an der Schulstraße sicher auch etwas von Eric Clapton im Gepäck haben. Am 1. August wird Dudelsackspieler Ingo Roza, bereits 17 Uhr erst an der Bleibergstraße, dann an der Abtskücher Straße und zuletzt vor der Dorfkirche Isenbügel spielen. Den Abschluss werden am 8. August Hannes und Seppo am Kirchplatz und der Bleibergstraße begehen.