Kirchenjubiläum in Heiligenhaus 125 Jahre St. Suitbertus – das wird ein Fest

Vor der Festwoche ist für alle Gemeindemitglieder am Samstag, 2. September, eine Wallfahrt nach Düsseldorf-Kaiserswerth zu den Gebeinen von St. Suitbertus geplant. Diese liegen in einem kostbaren, zwischen 1193 und 1332 gefertigten Schrein in der Stiftskirche in Kaiserswerth, wohin sie 1264 zusammen mit denen des Abtes Willeich übertragen wurden; weitere Reliquien werden in der Kirche St. Peter und Paul in Duisburg-Süd verwahrt. Suitberts Benediktinerkloster wurde offenbar bei den Einfällen der Sachsen Ende des 8. Jahrhunderts zerstört, bald schon aber als Chorherrenstift wieder aufgebaut. Im 12. Jahrhundert erhielt die zuvor nach Suitbert benannte Rheininsel ihren neuen Namen Kaiserswerth wegen der Bedeutung der 1045 errichteten Kaiserpfalz. Nach der Säkularisation wurde die Kirche Pfarrkirche.