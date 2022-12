Brand in Heiligenhaus Kinderwagen im Hausflur angezündet

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen: Gegen 22.50 Uhr stellte eine Bewohnerin des Hauses an der Harzstraße fest, dass ein im Flur des Mehrfamilienhauses abgestellter Kinderwagen in Brand stand, woraufhin sie die Feuerwehr alarmierte. Die Wehrleute waren schnell an der Einsatzörtlichkeit und konnten den Brand löschen und so verhindern, dass ein größerer Schaden entstand. Verletzte gab es keine, jedoch war der Flur des Hauses verraucht. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden, allerdings war der Kinderwagen vollständig zerstört. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.