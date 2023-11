Kindertehater in Heiligenhaus Die Geschichte von Omma, Bello und dem Igel

Oma Friedchen wohnt in einem kleinen Haus am Waldesrand. Sie freut sich immer sehr über Besuch, wem sollte sie auch sonst alle ihre schönen Geschichten erzählen. Zum Beispiel ihre Lieblingsgeschichte: Eines Tages entdeckte ihr Haustier Bello im Laubhaufen einen Igel. Der hieß Willi und suchte einen Platz zum Überwintern. Und das ausgerechnet in Omas Garten! Was zu viel ist, ist zu viel! dachte sich Bello, als Willi auch noch aus seinem Lieblingsfressnapf fraß. Und schon war der Streit in vollem Gange.