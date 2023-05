Heiligenhaus feiert Kinderfest im Club mit vielen Aktionen

Ein Publikumsmagnet war in den vergangenen Jahren auch immer das große Kinderfest rund um den Club an der Selbcecker Straße. Nach einer coronabedingten-Zwangspause ist es endlich zurück. Traditionell lädt der Förderverein des Clubs Heiligenhaus an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr zu dem großen Kinderfest rund um und in den Club ein. Das Fest am Club ist ein großer Spaß für die ganze Familie.