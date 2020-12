St. Suitbertus und St. Ludgerus Heiligenhaus : Katholische Präsenzgottesdieste sind ausgebucht

HEILIGENHAUS Insgesamt 14 Gottesdienste hat die katholische Kirche nach aktuellem Stand zwischen Weihnachten und Neujahr in ihren Gotteshäusern St. Suitbertus und St. Ludgerus im Kalender.

Das Pastoralbüro führt Listen für jeden Gottesdienst separat, damit eventuelle Infektionsketten adäquat nachvollzogen werden können. Auch in den Kirchen gibt es Hygienekonzepte. So wird es an den Eingängen einen Türordnerdienst geben, der nur die angemeldeten Personen hineinlässt. In den Kirchen gibt es getrennte Ein- und Ausgänge. Hinweisschilder dazu sind in den Kirchen an allen Türen angebracht. Desinfektionsspender sind am Eingang der Kirche aufgestellt, beim Betreten der Kirche müssen alle Kirchenbesucher ihre Hände desinfizieren. Während des gesamten Aufenthaltes (auch in der eventuellen Warteschlange vor der Krippe) in der Kirche gilt die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen Personen unterschiedlicher Haushalte. Während des gesamten Aufenthaltes in der Kirche muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht beachten, müssen den Kirchenraum gleich verlassen.